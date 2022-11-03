بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات غرف التجارة

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات أعضاء مجالس إدارة غرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية 2022، وفقا لأحكام نظام غرف التجارة.

ودعت الهيئة في بيان اليوم الخميس، الراغبين بالترشح لعضوية مجالس إدارة غرف الصناعة وممثلي القطاعات التجارية، الى تقديم طلبات الترشح في مقار غرف التجارة اعتبارا من اليوم الخميس، والجمعة، والسبت (3- 5 تشرين الثاني الحالي) من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الثالثة مساءً، باستثناء يوم السبت يكون الدوام لغاية الساعة الثانية ظهرا.

وأشارت الهيئة في بيانها الى أنه يمكن الحصول على طلب الترشح الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب حدد يوم السبت الموافق 3 كانون الأول المقبل موعدا للاقتراع لانتخابات أعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية 2022.

(بترا)