بدء استقبال طلبات الترشح لانتخاب مجلس إدارة غرفة صناعة إربد

عمان- الغد- قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بدء استقبال طلبات الترشح لانتخاب أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة اربد ( إعادة ٢٠٢١) اعتبارا من الساعة الثامنة صباح يوم الأحد المقبل 17 كانون الثاني 2021 ولمدة خمسة عشر يوما؛ بحيث تنتهي الساعة الثانية ظهرا من يوم الأحد الموافق 31 كانون الثاني 2021 وذلك خلال الساعات المقررة للعمل الرسمي بما في ذلك ايام الجمع والعطل الرسمية، وتقدم طلبات الترشح لدى غرفة صناعة اربد؛ علما أن طلبات وشروط الترشح والوثائق المطلوبة ستكون متوفرة لدى غرفة صناعة اربد وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

يذكر أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب كان قد قرر تاريخ 27 شباط (فبراير) 2021 موعدا لإجراء انتخابات أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة اربد ( إعادة ٢٠٢١)