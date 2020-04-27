بدء استقبال طلبات الحصول على تصاريح التجول للأشخاص ذوي الإعاقة

عمان- الغد- أعلن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، عن بدء استقبال طلبات الحصول على تصاريح التجوال للأشخاص ذوي الإعاقة اعتبارا من صباح الغد من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر وذلك من خلال النقر على كلمة “طلب تصريح” الموجودة على القائمة الرئيسية للموقع لإلكتروني للمجلس على الرابط www.hcd.gov.jo . أو مباشرة من خلال الرابط التالي: http://stayhome.hcd.jo:8182/apex/f?p=118:3

وسوف تكون الأولوية في منح التصاريح للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وأسرهم والأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية ممن لا يوجد من يساعدهم في قضاء احتياجاتهم من الخارج.