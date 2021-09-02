بدء استقبال طلبات الدعم لدورة المشاريع الابتكارية والريادية

عمان- الغد- يعلن صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء استقبال الطلبات التفصيلية ضمن دورة المشاريع الابتكارية والريادية للعام 2021 وذلك ابتداءً من صباح يوم الخميس الموافق 2/ 9 / 2021 ولغاية الساعة (12) من مساء يوم الخميس الموافق 30 / 9 / 2021

فعلى الباحثين والمبتكرين الراغبين بالتقدم بطلباتهم، تعبئة نموذج الطلب التفصيلي الموجود على الموقع الالكتروني للصندوق (www.srf.gov.jo). وارساله إلى البريد الالكتروني ([email protected]) في الفترة المشار إليها أعلاه، وضمن الأولويات الابتكارية والريادية المقرة لهذه الدورة والواردة أدناه:

• المشاريع الابتكارية المتعلقة بالأجهزة الطبية وتوفير العناية الطبية.

• تطبيقات الهواتف الذكية في مجالات (التعليم، الصحة، المياه، الزراعة، التكنولوجيا، الطاقة، الثورة الصناعية، السياحة، الموارد البشرية، التكنولوجيا المالية، الصناعة، إدارة العملاء وحلول مالية).

• المشاريع الابتكارية لتحضير وتطوير أدوية وعقاقير ذات أولوية وطنية.

• التقنيات الحديثة للإنتاج الزراعي والحيواني ومشروعاتها الريادية.