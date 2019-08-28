بدء استقبال طلبات القبول الموحد لـ “تكميلية التوجيهي” الاثنين المقبل

تيسير النعيمات

عمان- تبدأ وحدة تنسيق القبول الموحد صباح الاثتين المقبل باستقبال طلبات الالتحاق الالكترونية للطلبة الناجحين في الدورة التكميلية في امتحان شهادة الثانوية العامة الأردنية للعام 2019/2020 ،وحتى الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من يوم الأربعـاء المقبل ،وذلك من خلال الموقع الالكتروني للوحدة ، وهو : www.admhec.gov.jo

ومن المتوقع اعلان قائمة القبول الموحد منتصف الشهر المقبل .

ومن المتوقع ان يحدد مجلس التعليم العالي الاسبوع المقبل عدد المقاعد المقرر قبولها في الجامعات الرسمية ضمن قائمة القبول الموحد .

وتبدأ عملية التقديم بان يقوم الطالب الأردني (الحاصل على معدل 65% فأكثر في الدورة التكميلية فقط) والذي لم يتقدم بطلب التحاق للقبول الموحد على الدورة العامة، بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق للجامعات الأردنية الرسمية، باستخدام آلية الدفع الالكتروني عن طريق “خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني” (eFAWATEERcom)، وبعد ذلك سيتم إرسال رسالة نصية إلى رقم هاتف الطالب تحتوي على رمز المستخدم (UserID) والرمز السري (Password) الضروريان للدخول الى برمجية تقديم طلب الالتحاق، وهذه الخدمة متوفرة من خلال قنوات الدفع التي تطبق خدمة (eFAWATEERcom), ونذكر من أهمها: مكاتب البريد الأردني المنتشرة في كافة أنحاء المملكة, الحساب البنكي الشخصي على الانترنت, فروع البنوك الأردنية و أجهزة الصراف الآلي التابعة لها, نقاط البيع في السيفوي وكارفور, محلات الصرافة المعتمدة (وللتعرف أكثر على قنوات الدفع المعتمدة, وآلية شراء طلب الالتحاق الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني للوحدة).

وإذا كان الطالب قد تقدم بطلب التحاق سابقاً للدورة العامة، وتقدم أيضا للدورة التكميلية، فيقوم باستخدام نفس البيانات السابقة (رمز المستخدم UserID ، الرمز السري Password) بالدخول إلى طلب الالتحاق وتعديل الخيارات.

‌ودعت وحدة تنسيق القبول الموحد الطلبة الى الدخول للموقع الالكتروني، بهدف الاطلاع على أقسامه وصفحاته مثل: البيانات التفصيلية للتخصصات المتاحة في الجامعات الأردنية الرسمية، وشروط الالتحاق بها، ورسومها، السياسة العامة للقبول في الجامعات, آلية شراء طلب الالتحاق, ودليل تقديم طلب الالتحاق، نصائح و إرشادات للطلبة المتقدمين إضافةً إلى الأسئلة الأكثر تكراراً، ومعدلات القبول التنافسي للأعوام الخمس السابقة، وذلك للاستفادة من هذه المعلومات، ومساعدتهم في تقديم طلب الالتحاق الإلكتروني.

‌واكدت انه يمكن للطلبة الناجحين في الدورة التكميلية إجراء أي تعديل في طلب الالتحاق (الخيارات المخزنة سابقاً) الدخول للبرمجية في أي وقت، وعلى مدار الساعة خلال الفترة المحددة لعملية تقديم طلبات الالتحاق.

‌كما اكدت على الطلبة الناجحين في الدورة التكميلية والمستفيدين من إحدى المكرمات الملكية السامية المنصوص عليها في أسس القبول ضرورة تقديم طلب لوحدة تنسيق القبول الموحد حتى يتمكن الطالب من الاستفادة من المكرمات الملكية السامية.

وبنبهت انه في حال كان الطالب مستفيداً من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة (الأقل حظاً) أو أوائل المحافظات و أوائل الألوية وقام بتقديم طلب قبول جديد خلال هذه الفترة أو التعديل على طلبه المدخل سابقاً، فإنه يفقد حقه في المنافسة على المقاعد المخصصة لهذه المكرمة والمقاعد المخصصة لأوائل المحافظات ولأوائل الالوية.