بدء استقبال طلبات المشاركة بدورة التدريب الآسيوية للمستوى الأول

عمان – الغد – يبدأ اتحاد كرة القدم الخميس باستقبال طلبات المشاركة بدورة التدريب الآسيوية للمستوى الأول A، والتي تنطلق الأحد 13 آذار (مارس) المقبل، وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد حفاظا على السلامة العامة.

ويشترط على الراغبين بالمشاركة، أن يكون حاصلا على شهادة التدريب الآسيوية للمستوى الثاني B.

يذكر أن هذه الدورة هي الوحيدة التي ستقام هذا العام 2021، لمدربي المستوى الأول

وتشهد الدورات التدريبية، تطورا في المناهج النظرية والتطبيقات العملية، وفق رؤية اتحاد كرة القدم والتي تهدف لصقل والإرتقاء بالمدرب الوطني، وتعزيز قدراته وخبراته.

وحصل الاتحاد الأردني، على شهادة الاعتماد بأعلى مستوياتها من “الآسيوي”، على ضوء المناهج التدريبية الحديثة والتي يقدمها الاتحاد للمشاركين.