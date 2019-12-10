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بدء استقبال طلبات المشاركة بدورة التدريب للمستوى الثاني

منذ ساعتين

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عمان – الغد – بدأ اتحاد كرة القدم، اليوم الثلاثاء، استقبال طلبات المشاركة بالدورة التدريبية الآسيوية للمستوى الثاني B، والتي تنطلق يوم الجمعة 20 كانون الأول (ديسمبر) الحالي.

وأكد رئيس القسم الإداري بالدائرة الفنية علي شهاب، أن يوم الثلاثاء 17 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، هو آخر موعد لاستقبال طلبات المشاركين، على أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة التدريب الآسيوية للمستوى الثالث C، رخصة مزاولة المهنة، السيرة الذاتية، الرسوم 500 دينار، تعبئة نموذج الدورة.

وترسل المعلومات على إيميل الدورات التدريبية [email protected]، مع تعبئة النموذج على الرابط التالي اضغط هنا

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