بدء استقبال طلبات المشاركة بدورة المدربين للمستوى الثالث

عمان – الغد – بدأت الدائرة الفنية باتحاد كرة القدم اليوم الأحد ، استقبال طلبات المشاركة بدورة المدربين الآسيوية للمستوى الثالث C، والتي ستقام بالفترة من 16 حتى 28 آذار (مارس) المقبل.

وحددت الدائرة شروط التسجيل بهذه الدورة: أن يكون المشارك حاصلا على شهادة التدريب للمستوى الرابع D، أو أن يكون حاصلا على شهادة بكالوريوس في التربية الرياضية، أو كتاب تنسيب من أحد الأندية بان المشارك كان أحد لاعبي الفريق، ومثبت في سجلات الإتحاد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، شهادة عدم محكومية، صورة عن هوية الأحوال المدنية، رسوم الإشتراك 300 دينار، علما أن السبت 29 شباط هو آخر موعد لاستقبال الطلبات.

ترسل كافة الوثائق المطلوبة مع السيرة الذاتية الى البريد الالكتروني: [email protected]

وللتنسيق يتم التواصل مع رئيس القسم الإداري والدورات علي شهاب، وتعبئة النموذج على الرابط التالي: اضغط هنا