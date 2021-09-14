بدء استقبال طلبات المنافسة على جائزة الحسن بن طلال للتميز العلمي للعام 2022 – فيديو

عمان-الغد- تعلن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا عن تخصيص جائزة الحسن بن طلال للتميّز العلمي للعام 2022 لمؤسسات التعليم المهني والتقني، هذا وقد أنشأ المجلس الأعلى في عام 1995 هذه الجائزة تكريماً لمكانة سمو الأمير الحسن بن طلال المعظم- رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا- في دعم العلم والعلماء والتميز والإبداع وتشجيعاً للمؤسسات المعنية بالتعليم والتدريب، وترأس لجنة الجائزة سمو الأميرة ثروت الحسن المعظمة التي أقرت مجموعة من الأسس والمعايير ولتقييم المشروعات المتنافسة، أهمها: التميز، وخدمة المجتمع، وأن يكون المشروع محدد ويقدم بصفة جماعية ومؤسسية، وغيرها (مرفق)

ولغايات منح الجائزة صنفت المؤسسات الوطنية إلى ثلاث فئات: الفئة (1) مؤسسات التعليم العام باستثناء التعليم المهني، والفئة (2) مؤسسات التعليم العالي باستثناء التعليم التقني، والفئة (3) مؤسسات التعليم المهني والتقني. حيث وتمنح الجائزة بالتناوب لكل فئة من الفئات الثلاث ضمن دورة مدتها ثلاثة أعوام

تبلغ قيمة الجائزة الأولى (10,000) عشرة آلاف دينار، والثانية (7,000) سبعة آلاف دينار، و(5,000) خمسة آلاف دينار للجائزة الثالثة. يتم الإعلان النتيجة في 20 آذار من كل عام والذي يصادف يوم مولد صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال المعظم، ويلي ذلك في نيسان من كل عام عقد حفل لتكريم الفائزين تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال المعظم وسيتم الإعلان عنه لاحقاً. علماً بأن آخر موعد لتقديم المشروعات هو 31/1/2022، للتواصل مع مديرة وحدة الجائزة الآنسة سحر فاخوري 065335282 خلوي 0776008088