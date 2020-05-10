بدء استقبال طلبات دعم الشركات الصغيرة والناشئة

عمان- اعلن الصندوق الأردني للريادة عن البدء بإعادة توزيع استراتيجي جديد يعمل على تمويل الاستثمار غير المباشر (أموال) إلى استثمارات مباشرة (شركات) لدعم المشاريع الأردنية الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة خلال هذه المحنة.

وتتمثل المهمة الرئيسية للصندوق الأردني للريادة بالاستثمار وتقديم الدعم للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة خلال مراحلها المبكرة، حيث قام بإعادة تخصيص غير مباشر لتمويل يصل إلى 5ر7 مليون دولار في خطوتين أو أكثر بدءًا بمبلغ 3 ملايين دولار كحد أدنى ووصولاً إلى سقف بقيمة 5ر7 مليون دولار كحد أعلى.

ويوفر هذا التمويل السيولة المالية اللازمة للشركات الناشئة التي تأثرت بالأزمة الحالية وتتطلب رأس مال عامل يصل إلى 2 مليون دولار، ويدعم الشركات التي تسعى إلى زيادة رأس المال لتعديل نماذج أعمالها والمقترحات القيمة الخاصة بها لمعالجة تأثيرات فيروس كورونا بتقديم تمويل مالي يصل إلى مليون دولار أميركي.

الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة ليث القاسم، اشار الى ان الصندوق وفر التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في الأردن استجابة لتفشي فيروس كورونا، مشيرا الى أنه نظراً إلى طبيعة هذه الأزمة، فإنها مسؤولية مشتركة على جميع الأطراف وينبغي علينا التعاون والتكاتف للتجاوز على هذه المحنة معاً.

وأضاف القاسم، إن الاستراتيجية المؤسسية للصندوق الأردني للريادة تهدف إلى تطوير نظام بيئي ريادي مستدام يعمل على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في الأردن من خلال ضمان توفير فرص تمكن الأفراد والشركات الأردنية من التطور والازدهار من خلال زيادة السيولة المالية لتمكين الشركات من الحفاظ على منتجاتها وأسواقها ونماذجها التجارية إلى حد كبير.

وبدأ الصندوق الأردني للريادة باستقبال الطلبات اليوم الاحد من خلال التقديم على الموقع الإلكتروني التالي: https://issfjo.com/issf-response-to-covid-19/. كما يمكن اعتماد الرابط لمعرفة المعايير والمتطلبات الأهلية للشركات المؤهلة للحصول على التمويل المالي.

يذكر ان الصندوق الأردني للريادة يهدف الى توفير نظام بيئي مستدام لتمكين ريادة الأعمال في الأردن من خلال دفع عجلة الاقتصاد باستمرار وخاصة الآن لضمان تجاوز العاصفة الحالية.

–(بترا)