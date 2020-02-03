بدء استقبال طلبات دورة المدربين الآسيوية

عمان – الغد – بدأت الدائرة الفنية باتحاد كرة القدم، استقبال طلبات المشاركين في دورة المدربين الآسيوية للمستوى الثاني B، والتي تنطلق السبت 1 آذار (مارس) المقبل.

وبينت الدائرة الفنية أن السبت 15 شباط الجاري، هو آخر موعد لاستقبال الطلبات.

وحددت الدائرة شروط القبول لهذه الدورة: أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة المدربين الآسيوية للمستوى الثالث C لمدة سنة، أو حاصلا عليها بمدة 6 شهور مع توصية من المحاضر، أو أن يكون المشارك أحد لاعبي المنتخبات الوطنية للرجال أو السيدات خلال السنوات الخمس الأخيرة.

كما حُددت شروط الإنتساب: رخصة مزاولة المهنة، كتاب تنسيب من الأندية وغير إلزامي للمتقدمين من خارجها، شهادة عدم محكومية، سيرة ذاتية، ورسوم الإنتساب 500 دينار.

ملاحظة: ترسل كافة الوثائق المطلوبة الى البريد الالكتروني: [email protected]

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