بدء استكمال أعمال بوصلة المحطة ضمن الباص السريع غدا

عمان– أعلنت أمانة عمان عن البدء باستكمال أعمال بناء جسر وصلة المحطة الواصل ما بين شارع الاستقلال ومجمع المحطة ضمن مشروع الباص السريع، مساء غد الخميس.

وقال مدير دائرة عمليات المرور في الامانة المهندس محمد الفاعوري ان استكمال اعمال الوصلة بالتعاون مع إدارة السير، يتطلب إبقاء حركة السير على شارع الجيش بالاتجاهين مع إجراء إزاحة بسيطة لحركة السير بكل اتجاه، وإغلاق نفق الهاشمي الشمالي للسير القادم من شارع الأمير راشد باتجاه وسط البلد وتحويل السير باتجاه الطرق البديلة التالية: المسير باتجاه شارع رفيفان المجالي ثم العودة إلى شارع الجيش والمسير باتجاه شارع البطحاء باتجاه إشارات مستشفى الأمير حمزة باتجاه شارع الاستقلال. وستقوم الامانة وإدارة السير بتوفير وسائل السلامة المرورية والشواخص الإرشادية والتحذيرية بموقع الإغلاق ومسار الطرق البديلة مع تواجد كوادر إدارة السير وأعوان المرور بموقع الاغلاق والطرق البديلة.

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