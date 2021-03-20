بدء الاجتماعات الفنية للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة

عمان- الغد- بدأت في عمان اليوم اجتماعات اللجنة الفنية للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة التي ستلتئم يوم الأربعاء المقبل في دورتها الـ29.

وقد ترأس الاجتماعات عن الجانب الأردني الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي وعن الجانب المصري طارق الشعراوي مستشار وزير الاستثمار والتعاون الدولي.

وستبحث اللجنة التعاون في عدد من المجالات بخاصة التجارة والاستثمار والطاقة والزراعة والنقل والمواصفات والمقاييس والعمل وغيرها.

كما ستبحث عددا من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سيتم التوقيع عليها خلال اجتماعات اللجنة العليا التي ستلتئم في عمان يوم الأربعاء المقبل.