بدء الامتحانات العملية للشامل السبت المقبل

السلط- تبدأ الامتحانات العملية للشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) في دورتها الربيعية للعام الحالي السبت المقبل وتستمر لغاية السبت الموافق 21 آذار الحالي ، بحسب ما أعلن اليوم الأربعاء رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا للامتحانات الدكتور عبدالله سرور الزعبي.

وقال الزعبي، ان الامتحانات النظرية ستبدأ في ورقتها الاولى يوم السبت الموافق 11 نيسان والثانية يوم الثلاثاء الموافق 14 نيسان، أما الثالثة والأخيرة فستكون يوم السبت الموافق 18 من نفس الشهر، لافتا الى ان الجامعة استكملت كافة الإجراءات اللازمة لعقد الامتحان .

وتوقع أن يتقدم للامتحان اربعة آلاف و 445 طالبا وطالبة من 48 كلية جامعية متوسطة منهم ثلاثة آلاف و 530 طالبا وطالبة موزعين على 68 تخصصا ضمن الخطط الدراسية الجديدة التي بدأ تطبيقها في جميع الكليات الجامعية المتوسطة الوطنية اعتباراً من بداية العام الجامعي 2017/ 2018، حيث سيتقدم إلى الورقة الأولى 2824 طالبا وطالبة، والثانية 2925 طالبا وطالبة والثالثة 3326 طالبا وطالبة والرابعة (العملي) 2540 طالبا وطالبة.

كما سيتقدم للامتحان 915 طالبا موزعين على 95 تخصصاً ضمن الخطط الدراسية القديمة التي أوقف العمل بها اعتباراً من مطلع العام الجامعي 2017/ 2018، حيث سيتقدم بالورقة الأولى 636 طالبا وطالبة، والثانية 737 طالبا وطالبة والثالثة 770 طالبا وطالبة والرابعة (العملي) 489 طالبا وطالبة.

ومن بين الطلبة الذين سيتقدمون للامتحان 2778 من الطلبة المنتظمين الذين يتقدمون للامتحان لأول مرة، و 1048 معيدون سبق وأن تقدموا للامتحان في دورات سابقة ولم يحققوا متطلبات النجاح و 220 طالبا وطالبة يتقدمون للامتحان لغايات رفع معدلاتهم لغايات التجسير إلى الجامعات الأردنية، و 399 ممن استنفدوا حقهم بالتقدم لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل)، بعد أن وافق مجلس عمداء الجامعة على منحهم فرصة استثنائية للتقدم للامتحان ولمرة واحدة فقط .

وبين الزعبي انه تم تجهيز 57 مركزاً للامتحان العملي الذي تشارك فيه 236 لجنة مكونة من 821 عضواً يمثلون مدرسي الجامعة والكليات الجامعية المتوسطة التي تشرف عليها الجامعة وأصحاب الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص.

وبالنسبة للامتحان النظري، وهو الامتان المحوسب بالكامل، فسوف يعقد في 11 مركز امتحان موزعة على جميع محافظات المملكة، من بينها 9 مراكز في كليات جامعة البلقاء التطبيقية، ومركز واحد في إحدى الكليات الخاصة التي تشرف عليها الجامعة، ومركز في الكلية التقنية/ الطفيلة، ويشرف على الامتحان النظري حوالي 783 مراقباً وفنياً.

واضاف الزعبي، ان امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للخطط الدراسية الجديدة سيعقد وفقاً لمصفوفة مخرجات التعلم التي يحتاجها سوق العمل لكل تخصص، ولن يكون امتحانا تحصيلياً في المواد التي درسها الطالب، بل سيقيس مدى اكتساب واتقان الطلبة للمهارات والمعارف العلمية والتخصصية والتشغيلية والعملية التطبيقية التي اكتسبوها خلال الدارسة، وستكون جميع الأسئلة من ضمن مخرجات التعلم والمهارات التطبيقية المعلنة للطلبة على موقع وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة، حيث وضعت الجامعة على موقعها ارشادات وتعليمات للطلبة تتعلق بالامتحان النظري والعملي للخطط الجديدة وبإمكان الطلبة الاطلاع عليها والاستفادة منها عند التحضير للامتحان.

وبالنسبة لامتحان الكفاءة العملي لطلبة برنامج الدبلوم الفني، فسيعقد خلال الفترة من 14 الشهر الحالي ولغاية 21 من نفس الشهر، ومن المتوقع أن يتقدم لهذا الامتحان 132 طالباً موزعين على 19 تخصصاً مهنياً من 14 كلية جامعية متوسطة، وتم تجهيز 19 مركزاً لإجراء الامتحان وتشكيل 19 لجنة فاحصة يشارك فيها 76 عضواً تم اختيارهم من المدرسين في الكليات الجامعية المتوسطة وذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص.

واشار الزعبي الى ان برنامج ومراكز الامتحانات العملية معلنة وبإمكان الطلبة المعنيين الاطلاع عليها من خلال دخولهم إلى موقع وحدة التقييم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية على الرابط shamel.bau.edu.jo .

وبالنسبة لتوزيع الطلبة على مراكز وقاعات الامتحان النظري وأرقام الجلوس فسيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل على الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة.-(بترا)