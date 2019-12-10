بدء التحقيق بمخالفات نائب حالي الأسبوع المقبل

محمود الطراونة

عمان- أبلغ رئيس اللجنة المالية لمجلس النواب خالد البكار بدء التحقيق في ملف مخالفات أحد نواب المجلس الحالي الأسبوع المقبل حيث سيصار إلى عرضها على المجلس وبدء التحقيقات فيها.

وأشار البكار في تصريحات لـ “الغد” إلى أن هناك طريقتين يمكن أن يلجأ لها المجلس، إما فتح تحقيق في الموضوع بعد تحويل النائب إلى لجنة السلوك، أو إحالته إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لبدء التحقيق معه ومن ثم رفع الحصانة عنه ومحاكمته وفق أحكام القانون.

وشدد البكار على أن اللجنة المالية ورد لها ملفات حول مخالفات النائب المشار إليه تتضمن شبهات استغلال الوظيفة كنائب لدى وزارات ومؤسسات وطنية.