بدء التدريس بالمراكز النهارية للأشخاص ذوي الاعاقة غدا

عمان- قررت وزيرة التنمية الاجتماعية، بسمة اسحاقات، بدء التدريس لمنتفعي المراكز النهارية للأشخاص ذوي الاعاقة، صباح يوم غدٍ الثلاثاء.

وقال الناطق الاعلامي في الوزارة أشرف خريس لوكالة الانباء الاردنية(بترا) اليوم الاثنين، إن العاملين في المراكز النهارية للأشخاص ذوي الاعاقة، أعدوا الملفات الدراسية، والخطط التعليمية للمنتفعين، وباتوا جاهزين لتقييم الطلاب خلال الأسبوع الأول من الدوام.

وبين ان عملية تدريس المنتفعين ستبدأ صباح يوم غدٍ الثلاثاء، شريطة عدم وجود أكثر من اربعة منتفعين في الغرفة الصفية، وان يكون الدوام بالتناوب، وعدم احضار المنتفعين من المناطق الموبوءة.

وأشار الى ان مراكز المنار للتنمية الفكرية، والمراكز الشاملة، ومركز التأهيل والتشغيل المهني في اربد، ومركز الأمل الجديد لمتعددي الاعاقات- القسم النهاري، ملزمون بمراعاة شروط السلامة العامة الخاصة بفيروس كورونا، وتعليمات الجهات المختصة.

وأكد خريس ان الوزارة أعدت في وقتٍ سابق ملفا حول إجراءات العمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، في مراكز الوزارة النهارية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والمنشور على موقع الوزارة على الرابط التالي”.

http://www.mosd.gov.jo/UI/Arabic/Upload/Doc/c5097a7f-878b-4261-afd1-0e78ad0baf9d.pdf?ContentId=616″

بترا