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بدء الترشح لانتخابات مجلس النواب الـ19 الثلاثاء

منذ ساعتين
قاعة مجلس النواب فارغة وسط مؤشرات على إجراء انتخابات نيابية -(أشيفية)

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عمان – تفتح الهيئة المستقلة للانتخاب، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب التاسع عشر، اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل وتستمر حتى يوم الخميس المقبل.

ويُشترط في طلب الترشح أن يتضمن تقديم إيصال بقيمة 500 دينار كرسوم للترشح من خلال مديريات المالية المنتشرة في مناطق المملكة كافة، وشهادة عدم محكومية، فضلًا عن إثبات حصول المترشح على الجنسية الأردنية منذ 10 أعوام.

ويوجب القانون على المترشحين من موظفي الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والهيئات الرسمية والعامة وموظفي الهيئات العربية والإقليمية ومن هم في حكمهم وأمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها، ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية والبلدية ومجالس المحافظات، تقديم استقالاتهم قبل 60 يومًا من تاريخ الاقتراع يوم 10 تشرين الثاني المقبل.
-(بترا)

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