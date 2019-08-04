بدء التسجيل بجائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية

عمان – الغد – أعلنت وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة، بدء التسجيل للراغبين بالمشاركة في جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية والمخصصة لطلبة الجامعات الأردنية اعتباراً من مطلع شهر آب الجاري.

وقالت غوشة في تصريحات صحفية، إن بإمكان الطلبة تقديم طلبات الترشيح وتسجيل أسمائهم من خلال الموقع الالكتروني للجائزة https://cpgovappaward.jo/ar، مشيرة إلى أن التسجيل سيبقى مستمراً حتى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، حيث ستبدأ بعد ذلك لجان علمية وفنية مختصة بتقييم الطلبات، ليتم إعلان النتائج في شهر تشرين الثاني المقبل.

وأضافت أن الجائزة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد حفظه الله، تدار من خلال إدارة تطوير الاداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء بالتنسيق مع مكتب رئاسة الوزراء في دولة الامارات العربية المتحدة، والجهات الشريكة وهي ( مؤسسة ولي العهد، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ومركز الملك عبدالله الثاني للتميز).

وتشكل الجائزة فرصة امام 300000 ألف طالب على مقاعد الجامعة للفوز بالجائزة التي تبلغ قيمتها مائة ألف دينار، بواقع خمسين الف دينار للفائز الأول، فيما يتقاسم اصحاب المركزين الثاني والثالث الخمسين ألفاً الأخرى.

وتهدف الجائزة إلى الى تعزيز العلاقة بين الشباب والجهات الحكومية من خلال اشراك طلاب الجامعات في تصميم الخدمات الحكومية ، وتشجيعهم على ابتكار حلول إبداعية في مجال تطبيقات الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة لتطوير خدمات حكومية سهلة ومبسطة.

وتشمل الجائزة ست قطاعات حكومية هي الصحة، والتعليم، والسياحة، وبيئة الأعمال، والنقل، والمياه.