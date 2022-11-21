بدء التسجيل بدورة الحكام المستجدين

عمان – الغد – يقيم اتحاد كرة القدم، دورة للحكام المستجدين ذكورا وإناثا، اعتباراً من السبت.

وتشتمل على محاضرات نظرية وعملية تمهيداً لاختيار الأفضل منهم للانخراط في المجال التحكيمي، وتهدف إلى إعداد جيل جديد قادر على إدارة أهم المباريات على الصعيد المحلي والقاري والدولي.

وتقام الدورة أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع من التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة بعد الظهر في مقر الاتحاد، وتستمر لمدة شهر، على أربعة مراحل.

وحدد الاتحاد شروط التسجيل كما يلي:

أن يحمل المتقدم الجنسية الأردنية.

أن يكون المتقدم لائقا صحيا ولا يعاني من أي مشاكل.

شهادة الثانوية العامة على الأقل (باستثناء الطلاب الذين لا يزالون على مقاعد الدراسة).

أن لا يقل العمر عن 16 عاماً، ولا يزيد عن 25 عاماً (باستثناء لاعبي المنتخبات الوطنية).