بدء التسجيل بدورة اللياقة البدنية المحلية

عمان – الغد – بدأ الاتحاد الأردني لكرة القدم اليوم الأحد باستقبال طلبات التسجيل بدورة اللياقة البدنية المحلية، والتي تقام بالفترة من 21-26 شباط القادم.

ويُشترط على المتقدم أن يكون حاصلا على شهادة التدريب المحلية للمستوى الرابع D كحد أدنى.

وتشهد الدورات التدريبية، تطورا في المناهج النظرية والتطبيقات العملية، وفق رؤية اتحاد كرة القدم والتي تهدف لصقل والارتقاء بالمدرب الوطني، وتعزيز قدراته وخبراته.

وحصل الاتحاد الأردني، على شهادة الاعتماد بأعلى مستوياتها من “الآسيوي”، على ضوء المناهج التدريبية الحديثة والتي يقدمها الاتحاد للمشاركين.