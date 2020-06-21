بدء التسجيل للفصل الدراسي الصيفي في “اليرموك”

إربد – الغد – بدأت في جامعة اليرموك عملية تسجيل المساقات الدراسية للفصل الدراسي الصيفي المقبل لطلبة الجامعة من العام الجامعي 2019/2020، والتي بدأت يوم الجمعة الموافق 19/6/2020.

وبلغ عدد الطلبة المسجلين إلى الآن 16630، لمختلف المساقات العلمية المطروحة لكافة الدرجات العلمية.

وأوضح نائب رئيس جامعة اليرموك للشؤون الأكاديمية الدكتور أحمد العجلوني أن الجامعة طرحت للفصل الدراسي الصيفي المقبل 1278 مساقا دراسيا، بواقع 1877 شعبة دراسية لمختلف الدرجات العلمية، وذلك بما يتيح المجال لأكبر عدد من الطلبة لتسجيل المواد التي تتناسب مع خططهم الدراسية ومراحلهم التعليمية، لاسيما بعد قرار رئيس الجامعة الدكتور زيدان كفافي بالسماح لجميع طلبة الجامعة التسجيل للفصل الدراسي الصيفي بدون الحاجة للدفع المسبق للرسوم الجامعية، بما فيهم طلبة سنوات 2017/2018/2019، ممن كان لا يمكنهم التسجيل دون دفعهم للرسوم، وذلك بهدف التخفيف على الطلبة وذويهم في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم أجمع بسبب جائحة كورونا، بالإضافة إلى منح الطلبة فرصة الالتحاق بالفصل الدراسي والعملية الدراسية بالوقت المحدد.

وأضاف العجلوني أن الجامعة وخلال الأيام القليلة المقبلة ستنتهي من عقد كافة الامتحانات النهائية لطلبة الكليات، حيث سيتم خلال الاسبوع الحالي عقد الامتحانات السريرية لطلبة الطب، وامتحانات بعض المختبرات العلمية في كلية العلوم في الجامعة، لافتا إلى أنه تم عقد 150 ألف حركة امتحان للطلبة المسجلين للفصل الدراسي الثاني 2019/20210 والبالغ عددهم حوالي 36 الف طالب وطالبة لمختلف الدرجات العلمية، مشيرا إلى أن نسبة الطلبة الذين اجتازوا الامتحانات في المواعيد المحددة بلغ 97%.