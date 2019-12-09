بدء التشغيل الرسمي لبئر ماء حكما في إربد

اربد – الغد – تستعد بلدية إربد الكبرى لبدء التشغيل الرسمي لمشروع بئر الماء الذي أسسته منذ فترة في منطقة حكما بعمق 530 متراً وفق مدير المشروع المهندس نبيل أبو الزيت.

وحسب أبو الزيت فإن التشغيل الرسمي للبئر سيتم بغضون أيام قليلة وبإنتاجية تصل لـ50م في الساعة تضمن تزويد الماء لكافة القطاعات في البلدية بما فيها الحدائق وحدائق الملك عبد الله الثاني.

وأضاف أن البلدية قد انتهت من جميع التجهيزات اللوجستية التي تضمن ديمومة العمل في المشروع وسيره بشكل منتظم وتضمنت هذه الأعمال بناء غرفة للحراسة وثانية للمحاسبة بما يضمن توثيق جميع الصهاريج التي تقوم بتحميل الماء وتفادياً لحدوث أي تلاعب او سرقة لا قدر الله بالإضافة لوضع ثلاث خزانات “صهاريج” بسعة 150 متر مكعب وذلك لتقليل وقت الانتظار خلال التعبئة.

وأشار إلى ان البلدية قامت ومن خلال كوادرها بتعبيد جميع الساحات المحيطة بالبئر وإحاطته بسياج وبوابات لحمايته من أي عبث مع وضع حراسة دائمة في الموقع.

ووصف أبو الزيت المشروع الذي أقيم بكلفة تقارب الــ160 الف دينار بالمشروع المجدي جداً من الناحية الاقتصادية بعد ان كانت البلدية تدفع اثمان مياه ما يقارب الـ50 الف دينار.

وأضاف ان البلدية تسعى لإقامة بئر ثان في منطقة السوق المركزي الجديد مشيراً ان الأمر مازال قيد البحث مع وزارة المياه والري بهدف الحصول على الموافقات اللازمة بما يضمن تغذية المشاريع المستقبلية في تلك المنطقة سواء كان مشروع السوق المركزي الجديد او مسلخ اللحوم والدواجن.

من جهتها قالت مشرفة المشروع المهندسة ديانا الروابدة أن البلدية قامت بتدريب عدد من موظفيها على تشغيل البئر وتعبئة المياه منه وصيانته في حال حدوث أي عطل لا قدر الله.

ونوهت الروابدة ان وجود البئر في منطقة حكما التي تتوسط معظم مناطق البلدية من شأنها إيجاد وفر حقيقي في الوقود الذي كانت تستهلكه آليات البلدية التي تذهب لتعبئة المياه من أماكن بعيدة وخارج حدود البلدية.

وأشارت الروابدة أن البلدية مازالت في مرحلة البحث لإيجاد استثمار للفائض عن حاجتها من الماء الذي تنتجه البئر ضمن الأطر القانونية خاصة ان الأرض وما عليها سيتم إتباعها لشركة البلد للاستثمار والتطوير والنقل المملوكة من قبل البلدية.