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بدء التصويت للانتخابات الأوروبية في فرنسا وألمانيا

منذ 3 ساعات

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الغد- فُتحت مراكز التصويت الأحد عند الساعة 06,00 ت غ (08,00 بالتوقيت المحلي) في فرنسا وألمانيا للانتخابات الأوروبية.
ويصوّت في المجمل ناخبو 21 دولة من أصل 28 أعضاء في الاتحاد الأوروبي الأحد، اليوم الأخير من عملية الاقتراع التي بدأت الخميس في بريطانيا وهولندا.
وفُتحت مراكز التصويت عند الساعة 04,00 ت غ في ستّ دول، وبدأ الإيطاليون التصويت عند الساعة 05,00 ت غ.
ودعي 427 مليون ناخب أوروبي إلى التصويت لانتخاب 751 نائبا في البرلمان الأوروبي لولاية مدتها خمس سنوات، يلعبون خلالها دورا حاسما في صياغة القوانين الأوروبية.
وتتسم انتخابات هذه المؤسسة الأوروبية التي لم تكف عن تعزيز صلاحياتها بمشاركة ضعيفة عادة بلغت 42,6 بالمئة في 2014. (ا.ف ب)

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