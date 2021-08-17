بدء التقدم لبرنامجي الموازي والدولي في جامعة مؤتة

هشال العضايلة

الكرك- أعلنت وحدة القبول والتسجيل في جامعة مؤتة، اليوم الثلاثاء، عن بدء تقديم طلبات الالتحاق للعام الجامعي 2021 – 2022 في البرنامجين الموازي وحسب الشواغر المتوفرة لكل تخصص، والدولي (لغير الأردنيين) من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وقال رئيس الجامعة الدكتور عرفات عوجان، إن الجامعة تضع كل إمكاناتها لخدمة الطلبة وتهيئة الظروف المناسبة لتوفير مناخ تعليمي يمنح الطلبة فرصة التعليم الجامعي بمستوى عالي الجودة، والانخراط في الأنشطة الطلابية التي تنفذها كليات الجامعة المختلفة، إضافة إلى البرامج والتخصصات المتميزة والنوعية التي توائم متطلبات سوق العمل.

وأكدت مديرة القبول والتسجيل بالجامعة على أن جميع الإجراءات المتعلقة بتقديم الطلبات تتم الكترونيا ومن خلال موقع الجامعة الإلكتروني www.mutah.edu.jo .