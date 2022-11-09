بدء التوصيات لتشكيل حكومة الاحتلال الجديدة

يبدأ رئيس الكيان الإسرائيلي “يتسحاك هرتسوغ”، يوم الأربعاء، استقبال ممثلي الكتل الحزبية الفائزة في انتخابات الكنيست الأخيرة؛للتوصية بمرشحهم لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقالت وسائل إعلامية عبرية، وفق ترجمة وكالة “صفا”، إن ممثلي الكتل سيصلون ديوان هرتسوغ تباعًا، في وقت يتوقع حصول زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو على أعلى عدد توصيات تصل إلى 64 عضو كنيست، وبالتالي تكليفه أولًا بمهمة تشكيل الحكومة.

في حين ستستمر جولة التوصيات يوم غد الخميس، إذ يُتوقع أن يطلب “هرتسوغ” من نتنياهو البدء بمساعي تشكيل حكومة في مهلة تصل إلى ثلاثة أسابيع.

وبحسب مراقبين؛ فإن مهمة تشكيل الحكومة سهلة وصعبة في نفس الوقت، إذ حصل “معسكر اليمين” على أغلبية مريحة (64 مقعدًا من أصل 120) لتشكيل حكومة يمينية، إلا أن المعسكر مليء بالتناقضات ويتوقع صعوبات كبيرة في توزيع الحقائب الوزارية.