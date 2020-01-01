بدء الضخ التجريبي لغاز “نوبل”

عمان – أعلنت شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، أمس، عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من شركة نوبل (شركة نوبل جوردان ماركيتينغ- NBL) بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين العام 2016.

ويستمر الضخ التجريبي لمدة ثلاثة أشهر، وفقا للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين.

وكانت شركات مشغلة لحقل لوثيان للغاز الطبيعي قالت أول من أمس إن الحقل البحري “الإسرائيلي” بدأ الإنتاج، بعد عدة تأجيلات أرجأت العمليات في الأسابيع الفائتة.

وتسيطر نوبل إنرجي وديليك للحفر وريشيو أويل على لوثيان وهو أكبر حقل غاز في “إسرائيل”.

وقالت الشركات في بيان إن الغاز القادم من المشروع سيضاعف فعليا كمية الغاز التي تنتجها إسرائيل. -(بترا)