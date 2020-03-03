بدء العمل بالمحطات الأمنية المتكاملة على الطرق الخارجية

– الحواتمة: الخدمة الإنسانية والاجتماعية أولوية كما الخدمة الامنية

– الحواتمة: رجال الدوريات الخارجية والنجدة المستجيب الاول للاخوة المواطنين بكل ما يحتاجونه والملجأ الاول لهم

عمان-الغد- اكد مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة ان كوادر الدوريات الخارجية والنجدة هم من يعكسون الصورة الحقيقية للمديرية وصورة رجل الامن المتميز، فهو المستجيب الاول للمواطنين بكل ما يحتاجونه من خدمات امنية وانسانية واجتماعية، وهم من يمثلون هيبة الدولة وسلطة انفاذ القانون على الجميع دون تحيز او تمييز.

واشاد اللواء الحواتمة خلال لقائه مرتبات ادارة الدوريات الخارجية ومديرية شرطة نجدة العاصمة، بالجهود التي تبذلها مرتبات إدارة الدوريات الخارجية ودوريات النجدة، وما يقدمونه من خدمات هي محط تقدير واحترام من الجميع.

واضاف سيتم تقديم كل الدعم لهم وتزويدهم بكل ما تتطلبه طبيعة الواجبات الملقاة على كاهلهم للارتقاء بمستوى الخدمة الأمنية والإنسانية والمجتمعية المقدمة من خلالهم للمواطنين. ووجه اللواء الركن الحواتمة خلال الزيارتين بتطبيق اعلى معايير النزاهة والشفافية والحيادية واحترام المواطن في الدرجة الاولى، مشيراً إلى أن وجودنا وانتشارنا الواسع هو لتقديم الخدمة للمواطن، وهي غايتنا وهدفنا، داعيا اياهم للوقوف على مسافة واحدة من الجميع بما يكفل الحقوق ويصون الحريات ويحفظ الأمن والنظام .

وكشف مدير الأمن العام عن بدء العمل بالمحطات الأمنية المتكاملة المنتشرة على كافة الطرق الخارجية والتي اصبحت تضم كوادر من الدفاع المدني من ممرضين ومسعفين، إضافة إلى كوادر من قوات الدرك بالإضافة لمرتباتها الاصلية، للتوسع بالخدمات الامنية والانسانية والاسعافية المقدمة من خلالها، لتلبية حاجة مستخدمي الطرق الخارجية.

وتابع، ستكون الملجأ الاول له عند سفرهم وتنقلهم بعيدا عن المدن والتجمعات السكنية، تحقيقا لرؤى وتطلعات جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني وحرصه الدائم على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ولتحقيق الغاية من عملية الدمج في توحيد الجهود والعمل المشترك بين مختلف صنوف وتشكيلات الامن العام لتجويد الخدمات المقدمة والارتقاء بها وتوسيع اطرها.

واشار إلى انه في المرحلة الاولى تم مباشرة العمل بتسع محطات امنية متكاملة منتشرة على الطرق الخارجية الواصلة بين المدن والمحافظات وهي (محطة الزميلة، طوبى، العمري، سهل الدبة، الموجب السفلية، السلماني، بطن الغول، وادي اليتم، وادي عربة)، مؤكدا انه سيتم خلال الفترة القريبة القادمة تحويل باقي المحطات الأمنية إلى محطات أمنية متكاملة.