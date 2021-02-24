بدء العمل بتعديلات نظام الشمول للضمان الشهر المقبل

غادة الشيخ

عمان – أعلن مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم رحاحلة عن أنه وقبل شهور تم تعديل نظام الشمول للضمان الاجتماعي بحيث يتيح لمؤسسات المهن الحرة بالشمول الإلزامي سيبدأ العمل به الشهر المقبل وسيبدأ مع العاملين في قطاع النقل البري والأدلاء السياحيين.

جاء ذلك في حديث للرحاحلة خلال المنتدى الاعلامي الذي يعقد الان بتنظيم من مركز حماية وحرية الصحفيين بالتعاون مع شركة زين، كشف فيه الرحاحلة عن أن مؤسسة الضمان الاجتماعي نجحت في شمول ٢١ ألف منشأة في الضمان منذ أقل من عام، والمؤسسة لديها خطة شمول أكبر حتى نهاية العام الحالي.

وقال: “هدفنا ليس مالي فنحن مؤسسة حماية لا مؤسسة جباية ونحرص بأن يتمتع كل عامل بالحماية الاجتماعية”.