بدء العمل بمشروع صيانة طريق الموقر– الأزرق

أعلنت وزارة الأشغال العامة والاسكان وبالتعاون مع مديرية الأمن العام عن بدء أعمال صيانة طريق الموقر – الازرق (المرحلة الأولى) ضمن المنطقة من إشارة الفيصلية وحتى سجن الموقر، اعتبارًا من صباح يوم السبت المقبل.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إن الأعمال تشمل أعمال كشط وخلطة لمواقع متفرقة من الطريق والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير المتبعة عالميًا.

وأشارت إلى أنه سيتم إغلاق الطريق بشكل جزئي ضمن منطقة العمل اعتبارا من يوم السبت المقبل، داعية المواطنين سالكي الطريق الى التقييد باسس القيادة الامنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام.