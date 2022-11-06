بدء العمل بنظام الـ24 ساعة في جسر الملك حسين

أعلن مدير إدارة أمن الجسور العقيد محمد الرحاحلة بدء العمل التجريبي لعبور المسافرين عبر جسر الملك حسين بنظام الـ24 ساعة، فيما يستمر ذلك تجريبياً حتى منتصف يوم الجمعة المقبل.

وأضاف الرحاحلة لإذاعة الأمن العام، اليوم الأحد، أن خدمة العبور خلال الـ24 ساعة تقتصر على القادمين والمغادرين العرب وتبقى كالمعتاد للوفود الدبلوماسية والـ(V. I. P) والمجموعات السياحية من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الأردن على مدار الأسبوع، باستثناء الجمعة والسبت.

وأكد أنه لا تغيير على حركة المعبر التجاري (الشحن)، مشددا على ضرورة تواجد جميع المسافرين الراغبين بالسفر باتجاه الضفة الغربية قبل الموعد بساعة بعد الحجز المسبق من خلال الشركة الناقلة.