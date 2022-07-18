بدء امتحانات الشامل العملية الأربعاء المقبل

تبدأ يوم الأربعاء المقبل، فعاليات الامتحان العملي للشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل ) للدورة الصيفية لعام 2022 وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 27 تموز الحالي.

وأكد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة، الدكتور أحمد العجلوني أن الجامعة استكملت جميع الإجراءات اللازمة لعقد الامتحان العملي الذي من المتوقع أن يتقدم له 5253 طالبا وطالبة من 50 كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، من بينهم 5229 طالبا وطالبة سيتقدمون للامتحان العملي حسب الخطط الدراسية الجديدة موزعين على 79 برنامجاً، و24 طالبا وطالبة سيتقدمون للامتحان العملي حسب الخطط الدراسية القديمة التي جرى وقف القبول فيها اعتباراً من العام الجامعي 2017/ 2018 موزعين على 24 برنامجاً.

وبين أنه جرى اعتماد 38 مركزاً للامتحان العملي موزعة على الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة الوطنية التي تشرف عليها الجامعة، ويشارك في الامتحان 145 لجنة امتحان متخصصة مركزية تضم في عضويتها 490 فاحصاً من المدرسين العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية وذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص.

وأضاف العجلوني إن العدد الكلي للطلبة الذين تقدموا بطلبات اشتراك للدورة الصيفية الحالية بلغ 7346 طالبا وطالبة موزعين على 92 تخصصاً حسب الخطط الدراسية الجديدة، و50 تخصصاً حسب الخطط الدراسية القديمة، منهم 4948 طالبا وطالبة سيتقدمون للامتحان لأول مرة، و1924 طالبا وطالبة- معيدون وسيتقدمون في الأوراق التي لم يحققوا فيها متطلبات النجاح في الدورات السابقة، و 261 طالبا وطالبة ممن استنفدوا حقهم وسيتقدمون للامتحان بجميع أوراقه، و213 طالبا وطالبة سيتقدمون للامتحان لرفع معدلاتهم.

وأعلنت الجامعة برنامج الامتحان العملي وتوزيع الطلبة على مراكز الامتحان في وقت سابق وبإمكان أي طالب معرفة مكان وزمان امتحانه العملي من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية.

أما بالنسبة للامتحانات النظرية، فبين العجلوني أنها ستبدأ في العاشر من أب المقبل وتستمر حتى السابع عشر من نفس الشهر وبإمكان الطلبة معرفة أرقام جلوسهم ومواعيد جلسات ومراكز امتحاناتهم والتحقق من صحة بياناتهم والأوراق التي سيتقدمون بها من خلال دخولهم إلى موقع وحدة التقييم والامتحانات العامة اعتباراً من يوم غد الاثنين.

وأضاف أن الطلبة سيتقدمون لأول مرة في 11 تخصصاً تقنياً جديداً من ضمن التخصصات التي استحدثتها الجامعة في السنوات الأخيرة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية والخارجية.

ودعا العجلوني جميع الطلبة وأعضاء اللجان الفاحصة والمشرفة على الامتحان إلى ضرورة الالتزام بأوامر الدفاع والتقيد بشروط السلامة العامة ومراعاة المتطلبات الصحية وإبراز شهادة التطعيم للطلبة الذين تلقوا جرعتين من اللقاح ضد كورونا قبل الدخول إلى قاعات الامتحان، متمنيا السلامة للجميع.