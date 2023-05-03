بدء امتحانات الشامل العملية غدا

تبدأ يوم غد الخميس الامتحانات العملية للشهادة الجامعية المتوسطة “الشامل” في دورتها الربيعية للعام الحالي.

وقال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا لامتحان الشامل الدكتور أحمد فخري العجلوني إن الجامعة استكملت جميع الإجراءات اللازمة لعقد الامتحان العملي، الذي من المتوقع أن يتقدم له 4195 طالبا وطالبة من 51 كلية جامعية، وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، يتوزعون على 77 برنامجاً دراسياً.

وبين أنه تم اعتماد 38 مركزاً للامتحان العملي موزعة على الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة الوطنية، التي تشرف عليها الجامعة، ويشارك في الامتحان 147 لجنة امتحان متخصصة مركزية تضم في عضويتها 398 فاحصاً من المدرسين العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية وذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص.

وأضاف العجلوني إن العدد الكلي للطلبة الذين تقدموا بطلبات اشتراك للدورة الربيعية للعام الحالي بلغ 5972 طالبا وطالبة موزعين على 89 تخصصاً، منهم 3952 طالبا وطالبة سيتقدمون للامتحان لأول مرة، إضافة إلى 1548 طالبا وطالبة معيدين وسيتقدمون في الأوراق التي لم يحققوا فيها متطلبات النجاح في الدورات السابقة، و 315 طالبا وطالبة ممن استنفدوا حقهم وسيتقدمون للامتحان بجميع أوراقه، و157 طالبا وطالبة سيتقدمون للامتحان لرفع معدلاتهم.

يذكر أن الجامعة أعلنت برنامج الامتحان العملي وتوزيع الطلبة على مراكز الامتحان في وقت سابق وبإمكان أي طالب معرفة مكان وزمان امتحانه العملي من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة.

وفيما يتعلق بالامتحانات النظرية بين العجلوني أنها ستبدأ في 23 أيار الحالي وتنتهي في 31 من نفس الشهر، ويستطيع الطلبة معرفة أرقام جلوسهم ومواعيد وجلسات ومراكز امتحاناتهم النظرية والتحقق من صحة بياناتهم والأوراق التي سيتقدمون بها للامتحان من خلال دخولهم إلى الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة اعتباراً من صباح يوم الأربعاء المقبل.- (بترا)