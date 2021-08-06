بدء امتحانات الشامل غداً

عمان- الغد- أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الأستاذ الدكتور عبد الله سرور الزعبي عن بدء فعاليات الامتحان العملي للدورة الصيفية ٢٠٢١ ابتداء من صباح يوم غد السبت الموافق 7/8/ 2021 وتستمر حسب المواعيد التي أعلنت عنها الجامعة حتى يوم الاثنين. الموافق 16/8/2021.

وأكد الدكتور الزعبي ان الجامعة استكملت كافة الإجراءات اللازمة لعقد الامتحان العملي الذي من المتوقع ان يتقدم له (10918) طالبا وطالبة من ضمنهم (152) طالب وطالبة من طلبة الدبلوم الفني من 49 كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية.

وقد تم اعتماد (38) مركزاً للامتحان العملي الذي يشارك فيه (264) لجنة امتحان متخصصة مركزية تضم في عضويتها (792) فاحصاً من المدرسين العاملين في الكليات الجامعية المتوسطة الوطنية وذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص.

وقال الدكتور الزعبي اننا قمنا بفتح مركز للامتحان العملي وقياس المهارات في كلية الشوبك وندرس إضافة مركز جديد للامتحان النظري فيها وذلك بعد مناشدات من الأهل في مدينة الشوبك.

وأضاف الدكتور الزعبي إن العدد الكلي للطلبة الذين تقدموا بطلبات اشتراك لهذه الدورة الصيفية بلغ (12982) طالبا وطالبة منهم 10721 طالبا وطالبة منتظم بالدراسة، و 1604 طالب وطالبة معيد، و 525 طالبا وطالبة طالبا وطالبة يتقدمون لرفع المعدل. 132مستنفذا حقه.

وقد أعلنت الجامعة برنامج الامتحان العملي وتوزيع الطلبة على مراكز الامتحان في وقت سابق وبإمكان أي طالب معرفة مكان وزمان امتحانه العملي من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية.

ومراعاة للظروف التي فرضتها جائحة كورونا، أكد الدكتور الزعبي على جميع الطلبة واعضاء اللجان ضرورة الالتزام بأوامر الدفاع والتقيد بشروط السلامة العامة ومراعاة المتطلبات الصحية والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات قبل الدخول إلى قاعات الامتحان متمنيا السلامة للجميع.