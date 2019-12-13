بدء امتحانات الشامل غدا

السلط- تبدأ يوم غد السبت الامتحانات النظرية لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) في دورتها الشتوية.

وأكد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا للامتحانات الدكتور عبدالله سرور الزعبي، ان الجامعة استكملت كافة الإجراءات اللازمة لعقد الامتحانات النظرية.

وقال الدكتور الزعبي ان الامتحان العملي لهذه الدورة عقد في 30 تشرين الثاني الماضي.

أما الامتحانات النظرية فسيعقد امتحان الورقة الأولى يوم غد السبت والورقة الثانية فستكون يوم الثلاثاء المقبل أما الورقة الثالثة والأخيرة فستكون يوم السبت الموافق 21 من الشهر الحالي.

ومن المتوقع ان يتقدم الى الامتحان (3964) طالبا وطالبة من (47) كلية جامعية متوسطة من بينهم (1528) طالبا موزعين على (99) تخصصاً ضمن الخطط الدراسية القديمة التي أوقف العمل بها اعتباراً من مطلع العام الجامعي 2017/ 2018 حيث سيتقدم إلى الورقة الأولى (954) طالبا وطالبة، والثانية (1153) طالبا وطالبة والثالثة (1235) طالبا وطالبة.

وسيتقدم (2436) طالبا وطالبة موزعين على (68) تخصصا ضمن الخطط الدراسية الجديدة التي بدأ تطبيقها في جميع الكليات الجامعية المتوسطة الوطنية اعتباراً من بداية العام الجامعي 2017/ 2018، حيث سيتقدم إلى الورقة الأولى (1878) طالبا وطالبة، والثانية (2023) طالبا وطالبة والثالثة (2221) طالبا وطالبة.

ومن بين الطلبة الذين سيتقدمون إلى الامتحان (2115) من الطلبة المنتظمين الذين يتقدمون للامتحان لأول مرة، و(1228) معيدون سبق لهم وان تقدموا للامتحان ولم يحققوا متطلبات النجاح و(210) من الطلاب والطالبات يتقدمون للامتحان لغايات رفع معدلاتهم ليتمكنوا من التجسير إلى الجامعات الأردنية، و(411) طالبا وطالبة ممن استنفدوا حقهم بالتقدم لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل)، بعد ان وافق مجلس عمداء جامعة البلقاء التطبيقية على منحهم فرصة استثنائية للتقدم للامتحان ولمرة واحدة فقط.

أما بالنسبة للامتحان النظري فسوف يعقد في (12) مركز امتحان موزعة على جميع محافظات المملكة، من بينها (9) مراكز في كليات جامعة البلقاء التطبيقية، ومركز واحد في إحدى الكليات الخاصة التي تشرف عليها الجامعة، ومركز للكليات العسكرية، ومركز في الكلية التقنية/ الطفيلة، ويشرف على الامتحان النظري حوالي (750) مراقباً وفنياً.

واشار الدكتور الزعبي إلى ان امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للخطط الدراسية الجديدة سيعقد وفقاً لمصفوفة مخرجات التعلم التي يحتاجها سوق العمل لكل تخصص، ولن يكون امتحانا تحصيلياً في المواد التي درسها الطالب، بل سيقيس مدى اكتساب واتقان الطلبة للمهارات والمعارف العلمية والتخصصية والتشغيلية والعملية التطبيقية التي اكتسبها خلال دراسته، وستكون جميع الأسئلة من ضمن المهارات المعلنة للطلبة على موقع وحدة التقييم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية. وأضاف ان الجامعة وضعت على موقعها ارشادات وتعليمات للطلبة تتعلق بالامتحان النظري والعملي للخطط الجديدة وبإمكان الطلبة الاطلاع عليها والاستفادة منها عند التحضير للامتحان.

وتدعو الجامعة الطلبة إلى الاطلاع على البيانات المطبوعة على أرقام الجلوس وخاصة الخطة الدراسية التي سيتقدم بها الطالب للامتحان هل هي الجديدة ام القديمة وإبلاغ وحدة الإمتحانات في حال وجود اختلاف قبل الدخول إلى قاعة الامتحان لتتمكن من إجراء اللازم.

وانهت وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة تصحيح الورقة الرابعة العملي للامتحانات العملية المحوسبة وتم ادخال نتائج الامتحانات العملية جميعها الى نظام الامتحانات. (بترا)