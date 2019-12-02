بدء امتحان الكفاءة لطلبة الجامعات

عمان- الغد– بدأت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها بإجراء امتحان الكفاءة الجامعية للطلبة المتوقع تخرجهم على الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي (2019/ 2020) وذلك يوم الخميس الموافق 28/11/2019 ويستمر الى 8/12/2019، ومن المتوقع أن يتقدم للامتحان ما يزيد عن (17649) طالباً وطالبة منهم نحو 12368 طالباً وطالبة من الجامعات الحكومية و5281 طالباً وطالبة من الجامعات الخاصة.

وسيقتصر الامتحان لهذا العام على المستويين العام الذي يشكل نسبة 40% من اسئلة الامتحان والمستوى الدقيق الذي يشكل 60% من اسئلة الامتحان الذي يتكون من 75 سؤال.

حيث قامت الهيئة بتطوير آليات امتحان الكفاءة الجامعية حيث تم صياغة فقرات الامتحان بناءً على مخرجات التعلم في كل برنامج ومجالاته المعرفية بهدف تحسين العملية التعليمية.