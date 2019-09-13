السلايدر الرئيسيثقافةحياتنا

بدء انتخابات رابطة الكتاب الأردنيين (فيديو وصور)

منذ 28 دقيقة
جانب من انتخابات رابطة الكتاب - تصوير أسامة الرفاعي

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- انطلقت اليوم الجمعة، في مجمع النقابات المهنية انتخابات رابطة الكتاب الأردنيين للدورة الثالثة والأربعون.

ويتنافس في الانتخابات تيار القدس الثقافي برئاسة الأكاديمي والناقد د. محمد عبيد الله، وعضوية كل من: جلال برجس، د. عصام السعدي، عبد السلام صالح، محمد أبو عريضة، رامي ياسين، د. حنان هلسة، د. إسماعيل القيام، حليمة الدرباشي، علي شنينات، باسم دلقموني.

بالإضافة إلى تحالف التيارين القومي والثقافي الديمقراطي، برئاسة الشاعر والروائي سعد الدين شاهين، وعضوية كل من: أحمد الطراونة، د. مخلد بركات، د. عمر ربيحات، أكرم الزعبي، مريم الصيفي، محمد جمال عمرو، محمد خضير، نزار سرطاوي، ريا الدباس، محمد المشايخ.

كما يخوض الانتخابات مجموعة من المستقلين، وهم: تيسير نظمي، وكامل نصيرات، ومحفوظ جابر.

مقالات ذات صلة

التسول الإلكتروني.. ظاهرة جديدة في الأردن

منذ دقيقة واحدة

الملك يبدأ زيارة عمل إلى ألمانيا الثلاثاء المقبل

منذ 45 دقيقة

“أبل” تنضم إلى نادي التريليونات مجددا

منذ ساعتين

نيويورك تشجّع طلاب المدارس على المشاركة في التظاهرات من أجل المناخ

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock