بدء انتخابات رابطة الكتاب الأردنيين (فيديو وصور)

عمان- الغد- انطلقت اليوم الجمعة، في مجمع النقابات المهنية انتخابات رابطة الكتاب الأردنيين للدورة الثالثة والأربعون.

ويتنافس في الانتخابات تيار القدس الثقافي برئاسة الأكاديمي والناقد د. محمد عبيد الله، وعضوية كل من: جلال برجس، د. عصام السعدي، عبد السلام صالح، محمد أبو عريضة، رامي ياسين، د. حنان هلسة، د. إسماعيل القيام، حليمة الدرباشي، علي شنينات، باسم دلقموني.

بالإضافة إلى تحالف التيارين القومي والثقافي الديمقراطي، برئاسة الشاعر والروائي سعد الدين شاهين، وعضوية كل من: أحمد الطراونة، د. مخلد بركات، د. عمر ربيحات، أكرم الزعبي، مريم الصيفي، محمد جمال عمرو، محمد خضير، نزار سرطاوي، ريا الدباس، محمد المشايخ.

كما يخوض الانتخابات مجموعة من المستقلين، وهم: تيسير نظمي، وكامل نصيرات، ومحفوظ جابر.