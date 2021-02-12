بدء برنامج دعم التجارة الإلكترونية للشركات الصناعية الشهر المقبل

طارق الدعجة

عمان – تبدأ المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية تنفيذ برنامج تعزيز الاستفادة من التجارة الالكترونية والأسواق الافتراضية للشركات الصناعية مطلع الشهر المقبل وفق ما قال مديرها التنفيذي الدكتور بشار الزعبي.

وأوضح الزعبي أن المؤسسة وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ” تستهدف من خلال هذا البرنامج تقديم دعم مالي وفني على شكل منح غير مستردة لـ40 شركة وبواقع 7 آلاف دينار وبإجمالي 280 ألف دينار.

وبين الزعبي ان ادارة المؤسسة قررت تمديد فترة استقبال الطلبات من الشركات الصناعية الراغبة بالاستفادة من هذا البرنامج حتى يوم 23 من الشهر الحالي بعد ان كان من المقرر ان تنتهي الثلاثاء الماضي.

وأوضح الزعبي ان التمديد يأتي من اجل اتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشركات للتقديم للاستفادة من خدمات البرنامج مبينا ان اجمالي الطلبات التي تلقتها المؤسسة حتى امس وصل 70 طلبا.

ولفت الزعبي الى قيام المؤسسة بتعديل بعض شروط الاستفادة من هذا البرنامج من خلال ازالة شرط عدد الموظفين وكذلك شرط التصدير قبل ذلك.

وتشترط المؤسسة للاستفادة من هذا البرنامج أن تكون الشركة صناعية ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين والا تكون من شركات المساهمة العامة وان تكون مملوكة 100 % من القطاع الخاص وان لا يقل عمر الشركة عن سنتين قبل موعد تقديم الطلب.

أكد الزعبي أن المؤسسة تهدف من خلال هذا البرنامج إلى زيادة تعزيز قدرة الشركات الصناعية على التصدير واختراق اسواق جديدة من خلال الاستفادة من التجارة الالكترونية التي باتت تستحوذ على نسبة عالية من حجم التجارة العالمية.

وحول آليات تقييم الطلبات اوضح الزعبي ان المؤسسة قامت بتشكيل لجنة مختصة لدراسة جميع الطلبات وتقييمها ماليا وفنيا وإداريا واجراء زيارات ميدانية الى مقر المنشأة، مشيرا إلى حرص المؤسسة على ضم عضو من ديوان المحاسبة الى هذه اللجنة انطلاقا من الشفافية ووضوح الإجراءات.