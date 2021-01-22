بدء تحضيرات منتخبي الشابات والناشئات استعداداً للتصفيات الآسيوية – صور

عمان – الغد – انطلقت تحضيرات منتخبي الشابات تحت 20 والناشئات تحت 17، استعداداً للمشاركة بالجولة الأولى من التصفيات الآسيوية 2021.

واستقر الاتحاد على أسماء الكوادر الفنية والإدارية للمنتخبين، بناء على المؤهلات التدريبية والخبرات العملية بالإضافة إلى المهارات الشخصية لكل مدرب من خلال لجنة انتقاء المدربين المنبثقة عن اللجنة النسوية التابعة لاتحاد الكرة، وذلك عند إعلان الشواغر، حيث تم تقييم السير الذاتية لكل متقدم.

ويشرف على تدريبات منتخب الشابات تحت 20، الذي انطلقت تدريباته بداية كانون الثاني الحالي، المدربة منار فريج، مساعدة المدرب زينة بيترو، مدرب الحراس أكرم السطري، مديرة الفريق ليلى العزام، والمعالجة الينا أبو شلباية، وذلك استعدادا للجولة الأولى من التصفيات الآسيوية والتي ستقام خلال الفترة من 14 إلى 22 آب (أغسطس) المقبل.

ويشارك بتدريبات منتخب الشابات 25 لاعبة تم اختيارهن من خلال متابعة مباريات الدوري النسوي للمحترفات 2020 وهن: مسك أبو غوش، لجين البطوش، زينة حازم، سارة محمد، نور المشايخ، تالا البرغوثي، إيناس الجماعين، جنى عصفور، الين سويلمين، سيما اللهيمق، عليا حسن، تحرير القواسمة، ملاك موسى، لين أبو سعد، أسيل مراد، ليان العجارمة، جنى العيساوي، ليان عبيد، مسار العثامنة، جود العبادي، ديانا الجولاني، روعة الصوري، جيفارا الطميزي، روز محمد، نور الدويكات.

فيما يضم الكادر المشرف على منتخب تحت 17، والذي يستعد للتصفيات الآسيوية خلال الفترة من 18 إلى 26 أيلول (سبتمبر) المقبل، كل المدرب خالد لافي، مساعدة المدرب انشراح حياصات، مدرب الحراس بلال أبو لاوي، مديرة الفريق دينا سلامة، والمعالجة فرح أبو عرب، وبمشاركة 29 لاعبة تم اختيارهن من خلال متابعة مباريات دوري “حماده” للناشئات.

واللاعبات: سارة الطميزي، تقى غازي، كندا التيتي، هديل الزوايدة، مرح عباس، نور أحمد، رنيم داود، كرستينا جوعانة، صوفيا حداد، لين دويك، دعاء الخطيب، حبيبة عقل، نتالي المصاروة، راما أبو السندس، سارة جودة، أفنان حماد، ريتال الشوبكي، تولين الشويات، رانيا سلامة، حلا مرار، لامار إبراهيم، جنة معتوق، ياسمين الاجرب، هدى الصوري، مسك ردايدة، ديمه الوديان، دارين أبو غربية، راما حتو، فرحه منصور.

وبما يخص تدريبات منتخب السيدات الأول، تقرر أن تنطلق خلال شهر شباط المقبل، بعد الانتهاء من اختيار الجهازين الفني والإداري.