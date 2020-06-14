بدء تحويل الدفعة 2 من برنامج دعم عمّال المياومة لـ 235 ألف أسرة

عمان- الغد- يبدأ صندوق المعونة الوطنية، اليوم الأحد، تحويل دفعات دعم لـ 235 ألف أسرة مستفيدة من برنامج دعم عمال المياومة والعاملين بشكل غير منتظم “تكافل 2″، للشهر الثاني، بحسب مدير عام الصندوق عمر المشاقبة.

وأضاف المشاقبة، في تصريح لـ قناة “المملكة” أن “الصندوق سيبدأ الأحد تحويل الدفعات إلى مزودي خدمة المحافظ الإلكترونية لإيداعها في محافظ المستفيدين من الدعم”، لافتا إلى أن “التحويل الدفعات سيستمر لمدة أسبوع نظرا لعدد المستفيدين الكبير”.

وأشار إلى أن “كل أسرة مستفيدة سيصلها رسالة نصية على هاتفها الأسبوع الحالي لإبلاغها بتحويل الدفعة وستستلم جميع الأسر الدعم قبل نهاية دوام الأحد المقبل”، مضيفا أنه “تم الترتيب مع مزودي الخدمة على توزيع التحويلات على عدة أيام حفاظا على صحة الأسر المستفيدة والتباعد الجسدي ومنع الاختلاط فيما بينهم”.

“الحكومة تدرس أن يكون هناك برامج لدعم للأسر المستفيدة والمحتاجة والفقيرة، إضافة إلى الأسر الأكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا”، بحسب المشاقبة.

المشاقبة، قال في تصريح سابق لـ “المملكة” أن الحكومة خصصت 10 ملايين دينار للدفعة الثانية من برنامج “تكافل 2” الذي يُكلف 29 مليون دينار، بعد أن قررت لجنة صندوق “همة وطن” تقديم مبلغ 19 مليون دينار إلى صندوق المعونة الوطنية.

وأوضح المشاقبة، أنه “بإمكان أي رب أسرة يعمل في أي من القطاعات المتضررة التقدم عبر موقع تكافل”.

وكانت الحكومة أقرت البرنامج لمدة 3 أشهر، وحولت 27 مليون دينار للمستفيدين منه في الشهر الأول.

لجنة صندوق “همة وطن” قررت تقديم مبلغ 19 مليون دينار إلى صندوق المعونة الوطنية، وتوسيع مظلة الدعم ببرنامج (تكافل2) لهذا الشهر مع متابعة ومراقبة جودة أداء البرنامج.