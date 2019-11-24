بدء تحويل الدوار السادس إلى إشارة ضوئية الأربعاء المقبل

عمان – تعتزم أمانة عمان وبالتعاون مع إدارة السير تحويل الدوار السادس إلى اشارة ضوئية لاستيعاب الحجم والتردد المروري.

وبين مدير دائرة عمليات المرور المهندس محمد الفاعوري، أن البدء بالأعمال الإنشائية الخاصة بتحويل الدوار السادس إلى إشارة ضوئية ستكون اعتباراً من مساء يوم الاربعاء المقبل.

وأشار إلى ان الأمانة وإدارة السير ستوفران وسائل السلامة المرورية في موقع العمل مع تعزيز عناصر إدارة السير وأعوان المرور بالموقع.-(بترا)