بدء تخفيف قيود الحركة في الإمارات

دبي – بدأت دولة الإمارات تطبيق أولى إجراءات التخفيف التدريجي لتقييد حركة الخروج من المنازل، وسير المركبات والتي كانت قد اتخذت منذ 26 آذار الماضي في إطار مواجهة جائحة كورونا.

وبدأ اليوم الجمعة سريان قرار تخفيف تقييد الحركة بموجب برنامج التعقيم الوطني، وجعلها من الساعة 10 مساء إلى السادسة صباحا والتي كانت تبدأ في الثامنة مساء قبل ذلك.

وبدأت دبي اعتبارا من اليوم تخفيف قيود الحركة لتكون من الساعة العاشرة مساء حتى السادسة صباحا، بعد أن قررت الإمارة وبشكل استثنائي، تقييد الحركة لمدة 24 ساعة، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ووفرت آنذاك تصاريح إلكترونية تصدر عبر الهواتف وخلال دقائق لشراء الحاجيات والقيام بالأعمال الضرورية والطارئة أو المصرح لها.

وستبدأ وسائل النقل الجماعي ومراكز التسوق التجاري (المولات) بالعمل في أبوظبي بدءا من السبت، وفي دبي بدءا من الأحد على أن يكون استقبال رواد المراكز التجارية بحد أقصى 30 بالمئة من الحالة الطبيعية، وبشروط محددة.

وتشمل قائمة شروط إعادة فتح المراكز والمحلات التجارية، إلزامية ارتداء الكمامات والقفازات والفحص الحراري لمرتاديها، وتحديد نقاط التباعد والتعقيم الدوري للمنشآت، وإيقاف الخدمات التي تشكل مخاطر تجمهر مثل غرف قياس الملابس والمصليات وتقليص حركة مواقف السيارات، والمصاعد عبر شروط محددة، ومنع استبدال المنتجات الا تلك التي تحمل عيوبا مصنعية.

يذكر أن الإمارات التي علقت جميع أنواع تأشيرات السفر للأجانب، ومنعت مواطنيها منه، وقلصت حركة طيران رحلات الركاب لأكثر من 95 بالمئة، سجلت حتى الأمس 8756 إصابة بفيروس كورونا تماثل منها للشفاء 1637 مع رصد 56 وفاة بالفيروس.(بترا)