بدء تدقيق امتحان التوجيهي وإدخال العلامات

آلاء مظهر

عمان– بدأت عملية تدقيق دفاتر امتحان طلبة الثانوية العامة (التوجيهي) بعد أن فرغت كوادر وزارة التربية والتعليم من تصحيح كافة اوراق الامتحان أمس الجمعة، بحسب مدير إدارة الامتحانات في الوزارة الدكتور نواف العجارمة.

وقال العجارمة في تصريح لـ”الغد” اليوم السبت، إن الكوادر في ادارة الامتحانات تقوم الآن بإجراءات التدقيق ومطابقة الكشوفات الورقية وإدخال العلامات والبيانات على أجهزة الحاسوب، مضيفا أنه شارك في عملية التصحيح نحو 17 ألف معلم ومعلمة موزعين على 89 مركزا مخصصا لهذه الغاية.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني في تغريده له صباح اليوم السبت “ما وقد انهت مراكز تصحيح دفاتر امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة اعمالها في المباحث جميعا فاني اقول لمن عمل في تلك المراكز من رؤساء وفنيين واداريين وغيرهم : تحملتم عب الامانة وثقل المسؤولية واديتم واجبكم بكل حرفية اقتدار فبوركت جهودكم، ولكم مني جزيل الشكر وعظيم الامتنان”.

وكان المعاني اعلن مؤخرا ان نتائج امتحان التوجيهي ستعلن في 25 تموز (يوليو) الحالي، ليصار بعدها عقد دورة تكميلية تبدأ اولى جلساتها في 29 تموز (يوليو) الحالي.