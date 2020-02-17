بدء تراجع أسعار سلع مشمولة بقرار تخفيض الضريبة

طارق الدعجة

عمان- أظهرت دراسة أجرتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين انخفاض مؤشرات أسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية التي شملها قرار مجلس الوزراء بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات مؤخراً.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، في تصريح صحفي أمس “إن المؤشرات السعرية التي رصدتها الوزارة أظهرت بدء انعكاس قرار تخفيض ضريبة المبيعات؛ حيث سجلت أسعار بعض السلع انخفاضا في السوق المحلي”.

وأشار إلى أن بعض شركات الألبان التزمت بالقرار وقامت بتخفيض الأسعار، إضافة إلى انخفاض الأسعار في أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية وعدد من المولات.

وثمن وزير الصناعة والتجارة والتموين الدور الكبير الذي يقوم به القطاع التجاري والمنتجون والمستوردون لتزويد السوق المحلي باحتياجاته من مختلف السلع، والمنافسة التي تصب في مصلحة المستهلك.

وبين أن الوزارة تواصلت خلال الفترة الماضية مع المصانع والتجار وأصحاب المولات والمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية، بهدف التباحث حول تطبيق قرار مجلس الوزراء بتخفيض ضريبة المبيعات على (76) سلعة، وتم تأكيد ضرورة الالتزام بتطبيق هذا القرار وعكسه على أسعار تلك السلع.

وقال الحموري “إن الوزارة، ومن خلال الجولات الميدانية الرقابية، ستواصل رصد أسعار السلع كافة، بخاصة المشمولة منها بقرار تخفيض ضريبة المبيعات”، مؤكدا أن الوزارة في حال عدم الالتزام بالقرار ستطبق قانون الصناعة التجارة بتحديد سقوف سعرية خلال الفترة المقبلة.

كما أوضح أن انخفاض أسعار هذه القطاعات جاء حرصا من الحكومة على تخفيض الأعباء عن المواطنين، وبالتالي لا بد من تجاوب مختلف القطاعات التجارية مع هذا القرار بتخفيض الأسعار وعكسه على الأسعار في السوق المحلي لقطاعات المستهلكين.

وتراقب الوزارة، بشكل يومي، أسعار مختلف السلع الأساسية والغذائية والتموينية، التي تشكل سلة الغذاء الرئيسية من خلال الجولات الرقابية التي تقوم بها فرق الرقابة على الأسواق في مناطق المملكة كافة، وتحليل هذه الأسعار من حيث الانخفاض والارتفاع والاستقرار.

وأشار الحموري، إلى أنه واستنادا إلى نتائج الدارسة، فإن هنالك وفرة كبيرة من مختلف السلع التموينية في السوق المحلي.