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بدء تساقط الثلوج على مرتفعات البترا

منذ 37 دقيقة

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لواء البترا– تشهد مناطق الطيبة والراجف ومعظم مرتفعات لواء البترا، تساقطاً للثلوج، منذ ساعات صباح اليوم الخميس.

ودعت غرف الطوارئ في سلطة إقليم البترا المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة لعدم انزلاق مركباتهم على الطرق.

كما أعلنت سلطة إقليم البترا عن استعدادها التام بجميع كوادرها وآلياتها لفتح الطرق أولاً بأول حال حدوث تراكمات ثلجية في طرق الإقليم، داعية المواطنين إلى الاتصال على أرقام غرف الطوارئ الآتية عند الحاجة: الغرفة الرئيسة 0795108882، 0788434563، الحي الجنوبي 032150012 المحمية الأثرية 0799031999.-(بترا)

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