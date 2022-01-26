بدء تساقط الثلوج في عجلون والكرك

عامر خطاطبة وهشال العضايلة



عجلون-الكرك- بدأت المناطق المرتفعة في عجلون، في هذه الأثناء؛ كرأس منيف وسامتا وصخرة واشتفينا ومثلث القاعدة في عنجرة تشهد تساقطا للثلوج، فيما تشهد المناطق الأخرى، سيما الشفا غورية تساقطا غزيرا للأمطار الرعدية، المصحوبة بالضباب الكثيف.



من جهة أخرى، بدأ تساقط الثلوج والأمطار الثلجية بالتساقط في مختلف مناطق محافظه الكرك وخصوصا في مناطق لواء المزار الجنوبي.

وتتابع فرق وكوادر البلديات والأشغال العامة بالمحافظة عمليات فتح الطرق التي تتراكم فيها الثلوج. في حين أعلنت بلديه الكرك وعديد بلديات المحافظة حالة الطوارئ القصوى في مواجهة الحالة الجوبة السائدة.