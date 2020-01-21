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بدء تساقط الثلوج في عجلون

منذ 11 ثانية

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عجلون – شهدت مناطق مرتفعة في عجلون كرأس منيف والقاعدة وعبين عبلين منذ صباح اليوم الثلاثاء تساقطا للثلوج.
واكد محافظ عجلون رئيس لجنة الطوارئ سلمان النجادا اهمية ان يتعامل المواطنون بجدية مع التحذيرات بخصوص تطورات الحالة الجوية وعدم الخروج من المنازل الا للضرورة، مشيرا الى جاهزية غرفة العمليات الرئيسية وبالتنسيق مع الجهات والمؤسسات والدوائر المعنية، لاستقبال جميع الشكاوى وملاحظات المواطنين. بترا

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