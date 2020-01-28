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بدء تسليم شهادات المدربين لكرة القدم الاثنين

منذ ساعة واحدة

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عمان – الغد – تبدأ الدائرة الفنية باتحاد كرة القدم،  يوم  الإثنين  المقبل ، بتسليم شهادات دورة المدربين الآسيوية للمستوى الثاني B.

واقيمت الدورة بالفترة من 27 كانون الأول (ديمسبر)  حتى 19 كانون الثاني ( يناير) الحالي، بإشراف المحاضر الآسيوي ديان صالح، والمساعد عدنان عوض.

وعلى التالية أسماؤهم مراجعة الدائرة الفنية لاستلام الشهادات: أحمد المصري، لؤي جاموس، عدي المبيضين، محمد الوسلاتي، فادي شناق، شفيق عويس، رشيد النجار، إسماعيل موسى، فايز الهنداوي، فراس شريتح، مصعب الرفاعي، عمر محمد، رامي الشيخ، تيريزا العودات، مي سويلم، عبد الرحيم الصلاح، معتز الفتياني، شهناز جبرين، عامر اللوزي، إيهاب محمد، اسامة الخطيب، مها الناصر، عون اللوزي.

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