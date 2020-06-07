بدء تسيير زوارق للمحافظة على البيئة وتعزيز السياحة في البحر الميت والعقبة

عمان- الغد- أعلنت مديرية الأمن العام اليوم أنها بدأت اليوم بتفعيل فصيل الزوارق البحرية التابع لإدارة الشرطة السياحية والبيئة، والذي يستهدف القيام بادوار خاصة تساهم في المحافظة على البيئة في البحر الميت وخليج العقبة.

وبينت مديرية الأمن العام أنه قد تم رفد فصيل الزوارق بكوادر مؤهلة ومدربة للتعامل مع كافة المخالفات البيئية، للحد من الانتهاكات الضارة بالبيئة البحرية، وبما يحمي الثروة النباتية والحيوانية في خليج العقبة، ويعزز السياحة الداخلية في البحر الميت والعقبة إضافة إلى تقديم المساعدة للسياح عند الحاجة .

وتأتي هذه الخطوة التي باشرت بها مديرية الأمن العام إيمانا بدورها الهام في الحفاظ على النظام البيئي ودعم السياحة، حيث جاء عمل الزوارق البحرية متخصص في البيئة البحرية للعمل مع كافة الشركاء المعنيين، آملةً التعاون من الجميع للحفاظ على البيئة البحرية، التي تعكس صورة الأردن كوجهة مثالية للسياحة، ودعم الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية.

يشار الى غطاسي الدفاع المدني باشروا بتنفيذ حملة نظافة لأعماق البحر الأحمر في خليج العقبة بالتعاون سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة و الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية للحفاظ كذلك على البيئة البحرية وتشجيع سياحة الغوص في مدينة العقبة .