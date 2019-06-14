بدء تصحيح أوراق امتحانات التوجيهي غداً السبت

عمان- الغد- تبدأ وزارة التربية والتعليم يوم غد السبت، عملية تصحيح أوراق الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) بحسب الناطق الإعلامي للوزارة وليد الجلاد.

وأشار الجلاد في بيان صحفي اليوم أنه “سيتولى نحو ١٧ ألف معلم ومعلمة، عملية تصحيح دفاتر الامتحان التي سترد مباشرة إلى مراكز التصحيح التي تتوزع على مختلف محافظات المملكة وعددها ٨٩ مركزاً”.

ويواصل الطلبة جلسات الامتحان يوم غد السبت، حيث يتقدم نحو 108 الاف طالب وطالبة للامتحان في مبحثي الفيزياء للعلمي، والعربي تخصص للأدبي، ونظم المعلومات الادارية لطلبة المعلوماتية، ويتقدم طلبة الفروع المهنية للامتحان في مباحث فيزياء للجامعات والانتاج الحيواني وانتاج الطعام وخدمته.