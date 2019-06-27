بدء تطبيق نظام التصنيف الإلكتروني لمنشآت الإقامة السياحية

عمان-الغد- قالت وزيرة السياحة والآثار السيدة مجد محمد شويكة إن الوزارة بدأت بتطبيق نظام التصنيف الإلكتروني لمنشآت الإقامة السياحية الذي استحدثته الوزارة بالشراكة مع مشروع السياحة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية في الاردن الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وبالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة اقليم البترا التنموي السياحي وجمعية الفنادق الأردنية، وفق أسس ومعايير عالمية.

وأكدت أن إطلاق النظام يأتي تنفيذاً لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ولتوجه الحكومة، بتقديم الخدمات الحكومية الكترونيا، واستكمالا لمهام وواجبات مديرية التصنيف وتوكيد الجودة التي استحدثت في الوزارة مؤخرا والهادفة إلى تعزيز جودة الخدمات والمرافق المقدمة من المنشآت السياحية، وتقديم الاستشارات ذات العلاقة بالتصنيف للمستثمرين، ومتابعة عمليات التصنيف وتجديد التصنيف.

وأضافت بأن إتاحة هذه الخدمة يأتي في إطار جهود الوزارة للحفاظ على أفضل الممارسات الدولية في قطاع السياحة، وهو ثمرة جهد فريق من المختصين من خلال شراكة بين الوزارة والوكالة الامريكية للتنمية الدولية والجهات المعنية في القطاع الخاص، الذين عملوا على مراجعة معايير التصنيف الفنادق المعمول بها سابقا وخلصوا إلى تطوير نظام الكتروني لتصنيف منشآت الإقامة السياحية حديثة تفي باحتياجات وتوقعات السياح.

وقالت أن الهدف الرئيسي للنظام هو تعزيز الشفافية في اجراءات التصنيف وضبط الجودة و معايير المرافق والمنتجات والخدمات المقدمة وفق الأسس العالمية، فيما يتيح النظام أمام متلقي الخدمة السياحية من السياح ووكلاء السياحة، معرفة مستوى الخدمات المقدمة في الفنادق ومرافقها، فضلاً عن تعزيز الشفافية في اجراءات التصنيف ومنح المستثمرين تقييماً ذاتياً للمحافظة على تصنيفهم الحاصلين عليه ومعرفة ما هو متوقع منهم حتى يتمكنوا من توجيه استثماراتهم وإداراتهم لتتناسب وهذه الخدمات.

وأشار امين عام الوزارة عيسى قموه إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة للقطاع السياحي، مؤكدا أهمية العلاقة التشاركية الكاملة التي تربط الوزارة بالقطاع، واهمية النظام في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز النهج التشاركي مع جمعيات المهن السياحية .

وقدم مدير مشروع السياحة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية في الاردن مداخلة تحدث فيها عن اهمية اطلاق النظام وميزاته الاساسية في تعزيز الترويج للمنشآت السياحية وتعزيز تنافسيتها وفق الاسس العالمية.

وقدم في حفل الإطلاق عرض تقديمي للأسس والمعايير ولآلية العمل، أعقبه نقاش من المهتمين والمختصين حيال مزايا النظام ومدى فائدته لمنشآت الإقامة السياحية.